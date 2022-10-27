Потім родина повернулася до Києва, проте якщо раніше улюблена справа давала енергію Ганні Саліванчук, то зараз навіть зйомки не тішать.

Дружина продюсера "Квартал 95" - актриса Анна Саліванчук, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою", зізналася, що спочатку навіть не усвідомлювала, що життя українців кардинально змінилося після 24 лютого. А пізніше, коли до неї прийшло розуміння, акторка зазнала справжнього стресу. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "ЖВЛ".

Акторка згадала, що перші два тижні знімала стрес на кухні – готувала і жодного разу не спустилася з дітьми у притулок. Все змінилося, коли Анна Саліванчук побачила зі свого вікна, як російська ракета потрапила до столичної телевежі. Після цього дружина продюсера "Квартал 95" перебралася з дітьми до своєї бабусі до Львівщини.

"Там робила завжди якісь творчі зустрічі. Допомагала, їздила в госпіталь до поранених, робила вареники, плела сітки. Я багато допомагала. І мені було добре, це мене мотивувало і відволікало", зізналася вона.

Потім родина повернулася до Києва, проте якщо раніше улюблена справа давала енергію, то зараз навіть зйомки не тішать. Довелося навіть звертатися до психолога.

"Зараз я з ранку встаю, а в мене сили вже немає. Мені ні звідки брати цю енергію... Я вже не витримувала, не справлялася сама з собою. У мене страшна апатія почалася, просто нічого не хочу. Щодня відбувається якийсь жах, і ти просто не можеш", - розповіла Анна Саліванчук.

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