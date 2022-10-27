Потом семья вернулась в Киев, однако если раньше любимое дело давало энергию Анне Саливанчук, то сейчас даже съемки не радуют.

Жена продюсера "Квартал 95" - актриса Анна Саливанчук, звезда сериала "Одного разу під Полтавою", призналась, что сначала даже не осознавала, что жизнь украинцев кардинально изменилась после 24 февраля. А позже, когда к ней пришло понимание, актриса испытала настоящий стресс. Об этом она рассказала в интервью для "ЖВЛ".

Актриса вспомнила, что первые две недели снимала стресс на кухне – готовила и ни разу не спустилась с детьми в убежище. Все изменилось, когда Анна Саливанчук увидела из своего окна, как российская ракета попала в столичную телебашню. После этого жена продюсера "Квартал 95" перебралась с детьми к своей бабушке во Львовскую область.

"Там делала всегда какие-нибудь творческие встречи. Помогала, ездила в госпиталь к раненым, делала вареники, плела сетки. Я много помогала. И мне было хорошо, это меня мотивировало и отвлекало", призналась она.

Потом семья вернулась в Киев, однако если раньше любимое дело давало энергию, то сейчас даже съемки не радуют. Пришлось даже обращаться к психологу.

"Сейчас я с утра встаю, а у меня силы уже нет. Мне неоткуда брать эту энергию... Я уже не выдерживала, не справлялась сама с собой. У меня страшная апатия началась, просто ничего не хочу. Каждый день происходит какой-то ужас, и ты просто не можешь", - рассказала Анна Саливанчук.

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