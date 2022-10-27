Як повідомляє Politeka.net , модель, співачка та актриса Даша Астаф'єва часто спілкується з фанатами в Інстаграм, розповідає про себе та ділиться яскравими фото зі своїх зйомок. Також Даша любить будь-яку оригінальність у творчості, тому активно співпрацює з різними колегами та підкреслює свій стиль щоразу чимось новим.

На цей раз в Інстаграм Даші вдалося вразити за допомогою яскравої картини, яка показала її з іншого боку і водночас не приховала нічого від фанатів.

«Ми обов'язково переможемо. Бо життя завжди перемагає» – пише Даша в Інстаграм.

Під кадром їй відповідають:

«Дуже концептуально); Обов'язково, інакше ніяк; Ого! Круто! 🔥; Клас!; Це що? Картина?😵‍; Даша! Ну ти 😍; Як соковито! 😍; Це дуже круто!!! Браво! Кайф!; Вау 😍🔥; Все буде добре 💪🏻».

Раніше Даша показала себе у повсякденному образі із "мрією" багатьох на руках.

Як зізналася артистка, сіра мала стала домашнім улюбленцем її друзів, але вже зуміла полонити її серце.

"Не відкладайте життя на паузу. Нехай мрії здійснюються! На фото мрія моїх друзів Наташі та Тоші, Емі", - додала Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.