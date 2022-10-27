Как сообщает Politeka.net, модель, певица и актриса Даша Астафьева часто общается с фанатами в Инстаграм, рассказывает о себе и делится яркими фото из своих съемок. Также Даша любит любую оригинальность в творчестве, поэтому активно сотрудничается с разными коллегами и подчеркивает свой стиль каждый раз чем-то новым.

В этот раз в Инстаграм Даше удалось впечатлить при помощи яркой картины, которая показала ее с другой стороны и одновременно с тем - не скрыла ничего от фанатов.

«Мы обязательно победим. Ибо жизнь всегда побеждает» - пишет Даша в Инстаграм.

Под кадром ей отвечают:

«Очень концептуально); Обязательно, иначе никак; Ого! Круто!🔥; Класс!; Это что? Картина?😵‍; Даша! Ну ты 😍; Как сочно! 😍; Это очень круто!!! Браво!!!; Кайф!; Вау 😍🔥; Всё будет хорошо 💪🏻».

Ранее Даша показала себя в повседневном образе с "мечтой" многих на руках.

Как призналась артистка, серая малышка стала домашним любимцем ее друзей, но уже сумела полонить ее сердце.

"Не откладывайте жизнь на паузу. Пусть мечты сбываются! На фото мечта моих друзей Наташи и Тоши, Эми", - добавила Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.