Популярний український музикант родом із Харкова Сергій Бабкін, який з початку війни з дружиною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав за кордон та давав благодійні концерти на підтримку України, на своїй сторінці в Instagram поділився несподіваним одкровенням. Як видно, артист опублікував миле фото із дружиною та поділився одкровенням про рідний Харків.

На новій фотографії Сергій та його дружина Сніжана знято в цікавій локації та дуже символічному вбранні, співак ніжно обіймає кохану. Перед камерою зіркова пара позує у світлих футболках із картинкою зруйнованого Харкова.

У підписі до публікації Бабкін написав: "Місто нашого життя, з яким пов’язано усе, що маємо. Найкраще і найрідніше в світі. Місто, в якому наш дім. Де народжувались діти і пісні, де покохали одне одного, любили, втрачали і знаходили. Де живуть наші друзі, а вулиці пам’ятають нас різними. Єдиний і неповторний — наш Харків. Місто-герой, місто сміливих і щасливих людей. Наш рідний Харків… Наш мужній Харків! Назавжди".

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