Популярный украинский музыкант родом из Харькова Сергей Бабкин, который с начала войны с женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал за границу и давал благотворительные концерты в поддержку Украины, на своей странице в Instagram поделился неожиданным откровением. Как видно, артист опубликовал милое фото с женой и поделился откровением о родном Харькове.

На новой фотографии Сергей и его жена Снежана запечатлены в интересной локации и очень символичных нарядах, певец нежно обнимает любимую. Перед камерой звездная пара позирует в светлых футболках с картинкой разрушенного Харькова.

В подписи к публикации Бабкин написал: "Город нашей жизни, с которым связано все, что у нас есть. Лучшее и самое родное в мире. Город, где наш дом. Где рождались дети и песни, где полюбили друг друга, любили, теряли и находили. Где живут наши друзья, а улицы помнят нас разными. Единственный и неповторимый – наш Харьков. Город-герой, город смелых и счастливых людей. Наш родной Харьков… Наш мужественный Харьков! Навсегда". А растроганные поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию музыканта.

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