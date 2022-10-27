Українська співачка Оля Цибульська повідомила, що вони із чоловіком почали зустрічатися ще дітьми, коли навчалися у 10-му класі. Тому мали змогу спостерігати, як дорослішав і змінювався кожен із них. В інтерв'ю для GLOSTER FM вона розповіла про стосунки з чоловіком і чому вона не мала весілля з Сергієм.

Оля Цибульська разом зі своїм обранцем уже понад 20 років. Співачка розкрила секрет міцних стосунків із чоловіком і розповіла, чому вони не присягаються один одному в коханні на все життя.

"За цей час ми пройшли дуже багато етапів, коли змінювався кожен: і характер, і погляди якісь. Ми спостерігали один за одним, і це дуже драйвіт. Це не про конкуренцію, а про те, що "млинець, ти тепер такий цікава людина". Адже я з тобою почала там стосунки, коли ти був такий, а за два роки ми з тобою зовсім інші люди, але щось залишилося від того, що було тоді", - розповіла артистка.

Оля Цибульська ніколи не поспішала до РАГСу і не мріяла надіти білу сукню. Тим більше, що ніхто не проведе її торжество краще, ніж вона.

"У нас не було весілля. А хто краще, ніж я його проведе? Мені, а значить нам, хотілося більше інтимності в цьому моменті. Я стільки бачила різних свят, розуміла, як це відбувається, і в принципі в силу такого досвіду здивувати мене якимось конкурсом чи активністю оригінальною… А напустити повну залу людей і вдавати, що здивувалася, я не можу… Якоїсь миті у мене було б на лобі написано, – пояснила співачка.

Нагадаємо, Цибульська розкрила, хто має шанс побудувати кар'єру в такий непростий час.

Також Politeka писала, що Цибульська зізналася, що допомагає їй триматися і не розкисати.

Як Politeka повідомляла, Цибульська поділилася секретом міцних стосунків із чоловіком, з яким понад 20 років разом.