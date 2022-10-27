Українська артистка Оля Цибульська вважає, що зараз ідеальний час пробивати дорогу на велику сцену. Це тому, що війна зрівняла всіх артистів і показала, хто є без накручених переглядів на ютубі. В інтерв'ю GLOSTER FM вона розповіла, як війна розгромила шоу-бізнес.
Співачка Оля Цибульська вважає, що незважаючи на повномасштабну війну в Україні, зараз ідеальний час для артистів, щоб будувати кар'єру.
"Час непростий, адже є інтернет, а це маса інформації. Щоб тебе побачили – треба напружитися. Але всі ієрархії впали. Війна розгромила шоу-бізнес. Ти тепер бачиш прозорий ринок, коли дивишся на кількість переглядів кліпу, а там не 9 млн, у 235 тис. І всі чудово заспівали українською. Ти можеш оцінювати і конкурентів, і себе", - впевнена Оля Цибульська .
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Навіть під час війни у співачки щільний графік, адже вона регулярно співає у шпиталях та на благодійних заходах. Проте вже вісім місяців усі її виступи безкоштовні, тож із грошима, як і у всіх артистів, туго.
"Я не скаржитимусь, як колеги, що вся робота безкоштовна, тому що так і є, нікого цим не здивуєш. Зараз війна, і комерція відпала, вона змінила форму, її стало набагато менше. Вона більше в рекламних проявах, ніж у виступах. Виступи взагалі всі безкоштовні", – розповіла Оля Цибульська .
Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.
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