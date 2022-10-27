Оля Цибульська зізнається, що новини, які вона читає, приводять її до смутку та виводять з рівноваги.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ольга Цибульська від початку вторгнення росії знаходиться в Україні. Вона активно волонтерить та дає благодійні концерти, співпрацюючи з перевіреними Фондами допомоги. В інтерв'ю для GLOSTER FM вона розповіла, що допомагає їй відволіктися від війни та триматися морально.

Оля Цибульська зізнається, що новини, які вона читає, приводять її до смутку та виводять з рівноваги. Крім того, вона відчуває душевний біль, коли зустрічається з українськими захисниками у шпиталях. Але є те, що допомагає їй триматися.

"Це війна відбувається ціною моїх планів, молодості та мрій. Ціною життя людей, яких я люблю. Ціною міст та населених пунктів, яких я люблю. Я хочу, щоб у моїй прекрасній Україні, щасливій та незалежній, без орків, війни та страшних подій – жили діти, онуки та правнуки. І я також хочу жити тут. І це єдине бажання, жити в Україні, мене дуже надихає та відволікає", - поділилася Ольга Цибульська.

Артистка також додала, що вірить у перемогу України і хоче насолоджуватися життям, хоче відчувати, що потрібна своїм людям так, як вони потрібні їй.

Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

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