Співачка Оля Цибульська багато років приховувала свого чоловіка від широкого загалу, через що навколо її особистого життя ходили різні чутки. Лише нещодавно вона показала його публіки - ним виявився Сергій Грисюк, який є керівником ТОВ "Радивиловмолоко" - сімейного підприємства, яким також керують його батько та брат.

В інтерв'ю для GLOSTER FM вона відповіла на запитання журналістів про те, чи вплинула якось публічність на її стосунки із Сергієм.

"Чоловік просив гонорар за те, що помив посуд. А якщо серйозно, взагалі ми сміялися, бо я йому говорила: "Зніми ці шкарпетки, бо ти публічна особистість". Але загалом нічого не змінилося", – заявила виконавиця.

Оля Цибульська розкрила секрет міцних стосунків із чоловіком, у стосунках з яким уже 20 років.

"Для мене найцінніше у цих відносинах – це наш син. А ще те, що для чоловіка я завжди Оля, а не артистка. Тому що в той момент, коли ми вирішили бути разом, я теж була артисткою того масштабу, що на заході України .Там я теж була впізнавана, у мене були концерти. Але він на мене дивився як на людину. І ця людська історія, а не коли тебе міряють соціальними здобутками, вона тримає мене найбільше", - поділилася подробицями Оля Цибульська.

Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

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