Украинская певица Оля Цибульская сообщила, что они с мужем начали встречаться еще детьми, когда учились в 10-м классе. Поэтому имели возможность наблюдать, как взрослел и менялся каждый из них. В интервью для GLOSTER FM она рассказала про отношения с мужем и почему у нее не было свадьбы с Сергеем.

Оля Цибульская вместе со своим избранником уже более 20 лет. Певица раскрыла секрет крепких отношений с мужем и рассказала, почему они не клянутся друг другу в любви на всю жизнь.

"За это время мы прошли очень много этапов, когда менялся каждый: и характер, и взгляды какие-то. Мы наблюдали друг за другом, и это очень драйвит. Это не о конкуренции, а о том, что "блин, ты теперь такой интересный человек". Ведь я с тобой начала там отношения, когда ты был такой, а через два года мы с тобой совсем другие люди, но что-то осталось от того, что было тогда", - рассказала артистка.

Оля Цибульская никогда не спешила в ЗАГС и не мечтала надеть белое платье. Тем более что никто не проведет ее торжество лучше, чем она.

"У нас не было свадьбы. А кто лучше, чем я ее проведет? Мне, а значит нам, хотелось больше интимности в этом моменте. Я столько видела праздников разных, понимала, как это происходит, и в принципе в силу такого опыта удивить меня каким-то конкурсом или активностью оригинальной… А напустить полный зал людей и делать вид, что удивилась, я не могу. В какой-то момент у меня было бы на лбу написано, – разъяснила певица.

Напомним, Цибульская раскрыла, у кого есть шанс построить карьеру в такое непростое время.

Также Politeka писала, что Цибульская призналась, что помогает ей держаться и не раскисать.

Как Politeka сообщала, Цибульская поделилась секретом крепких отношений с мужем, с которым более 20 лет вместе.