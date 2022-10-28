Нещодавно артист заявив, що тепер він виступатиме під ім'ям Mick Sunday та створюватиме англомовну музику. Але цього разу на своїй сторінці в Instagram Барських оголосив про прем'єру своєї нової україномовної пісні під назвою "Римую", яку він виконав у дуеті зі співачкою ETOLUBOV (Любою Фоменко).
На романтичне відео Макса та Любові одразу відреагував режисер-кліпмейкер Алан Бадоєв, написавши в коментарях: "Початок ❤️ насолоджуйтесь, друзі".
Шанувальники також захоплюються новою роботою Барських:
"Зовсім інакший стиль від твого рідного. Але всеодно лишається твоє фірмове виконання. Дуже чуттєво 💔";
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"Так, це любов з перших нот❤️🕊️ Дякую вам! Неймовірно ніжно і чуттєво звучать ваші голоси ✨ А на твої руки, Макс, можна дивитися нескінченно ✨";
"Несподіваний дует!!!! Крутіше крутішого🔥";
"Оооо, як чудово! Максе, ви такий романтичний тут❤️🔥";
"Яка присутня магія і в музиці, і у ваших голосах... Дякую за цю чудову пісню про кохання!❤️🔥 Вона зовсім не схожа на інші твої пісні, Максе. Я тепер у передчутті кліпу. 😍";
"Нас усіх врятує лише кохання 🤍";
"Мурашки від кожного звуку 👄❤️🔥";
"заворожує.. краса".
Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.
Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.