У Кракові зіркова родина Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна влаштувала прогулянку набережною та покаталася на колесі огляду.

Як повідомляє Politeka.net, чоловік Тоні Матвієнко – співак Арсен Мірзоян час від часу виїжджає з України за машинами на фронт та на благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Після виступу в Амстердамі він зустрівся із сім'єю у Кракові. Його дружина опублікувала милі кадри зустрічі на своїй сторінці в Instagram .



Тоня Матвієнко розмістила фото, на якому знята разом зі своїм чоловіком, українським артистом Арсеном Мірзояном та їхньою спільною дочкою Ніною. На знімку також є доросла дочка Матвієнко від попередніх відносин Уляна.

"Я так чекала на вас усіх побачити. Знову разом", – написала артистка під кадрами.

У Кракові зіркова сім'я влаштувала прогулянку набережною та покаталася на колесі огляду. Цікаво, що співачка вперше за довгий час зустрілася не лише з чоловіком Арсеном Мірзояном, а й із 23-річною донькою Уляною, яка перебувала у Києві.

Варто зазначити, що після нападу росії на Україну Тоня Матвієнко з дочками переїхала до Португалії, а потім з молодшої – до Великобританії. Старша донька артистки повернулася до України.

Арсен Мірзоян залишився в Україні та займається волонтерською діяльністю. Він живе разом із тещею.

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