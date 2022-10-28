В Кракове звездная семья Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна устроила прогулку по набережной и покаталась на колесе осмотра.

Как сообщает Politeka.net, муж Тони Матвиенко - певец Арсен Мирзоян время от времени выезжает из Украины за машинами на фронт и на благотворительные концерты в поддержку ВСУ. После выступления в Амстердаме он встретился с семьей в Кракове. Его жена опубликовала милые кадры встречи на своей странице в Instagram.



Тоня Матвиенко разместила фото, на котором запечатлена вместе со своим мужем, украинским артистом Арсеном Мирзояном и их общей дочерью Ниной. На снимке также присутствует взрослая дочь Матвиенко от предыдущих отношений Ульяна.

"Я так ждала вас всех увидеть. Снова вместе", – написала артистка под кадрами.

В Кракове звездная семья устроила прогулку по набережной и покаталась на колесе осмотра. Интересно, что певица впервые за долгое время встретилась не только с мужем Арсеном Мирзояном, но и с 23-летней дочерью Ульяной, которая находилась в Киеве.

Стоит отметить, что после нападения рф на Украину Тоня Матвиенко с дочерьми переехала в Португалию, а затем с младшей – в Великобританию. Старшая дочь артистки вернулась в Украину.

Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. Он живет вместе с тещей.

Напомним, что жена Мирзояна Матвиенко растрогала новой песней на украинском языке.

Как сообщала Politeka, жена Мирзояна Матвиенко показала выросшую красавицу-дочь, которую родила в 17 лет.

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