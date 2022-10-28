Українська виконавиця Тіна Кароль останні місяці активно подорожує світом, розповідає про те, що відбувається в країні, і підтримує постраждалих зі своїм фондом. Також артистка намагається показати на концерті, що не здається та хоче йти далі.

Цього разу Тіна показала, як незважаючи ні на що сяє у класичному костюмі чорного кольору та чорному латексному топі. Причому разом зі своєю командою вона постаралася максимально перетворитись і показати єдність.

«Дивіться на Скандал» - пишуть у мережі, нагадуючи про англомовну версію пісень Тіни.

Якщо ж на початку своєї кар'єри Кароль була такою собі милкою-українкою, то зараз вона віддає перевагу класичному елегантному стилю.

Цього разу в чорному вбранні Кароль з'явилася в новому вигляді: спокійна, жіночна і з нотками легкої зухвалої привабливості.

Як можна помітити, в гардеробі Тіни в основному класичні луки, ніжні сукні від дорогих брендів: LouisVuitton, Prada, Dolce&Gabbana, Burberry, Ulyana Sergeenko, Valentino і т.д.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок та зізналася, чи думає про нього за кордоном.