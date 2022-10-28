Украинская исполнительница Тина Кароль последние месяцы активно путешествует по миру, рассказывает о происходящем в стране и поддерживает пострадавших со своим фондом. Также артистка старается показать на концерте, что не сдается и хочет идти дальше.

В этот раз Тина показала, как несмотря ни на что блистает в классическом костюме черного цвета и черном латексном топе. Причем вместе со своей командой она постаралась максимально преобразиться и показать единство.

«Смотрите на Скандал» - пишут в сети, напоминая об англоязычной версии песен Тины.

Если же в начале своей карьеры Кароль была эдакой милашкой-украинкой, то сейчас она предпочитает классический элегантный стиль.

В этот раз в черном наряде Кароль появилась в новом обличии: спокойная, женственная и с нотками легкой дерзкой привлекательности.

Как можно заметить, в гардеробе Тины в основном классические луки, нежные платья от дорогих брендов: LouisVuitton, Prada, Dolce&Gabbana, Burberry, Ulyana Sergeenko, Valentino и т.д.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.