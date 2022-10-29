Українська співачка та телеведуча болівійського походження Мішель Андраде, як виявилося, розлучилася не лише зі своїм продюсером.

Нагадаємо, влітку Андраде розірвала контракт із продюсерським центром Потапа Mozgi Entertainment.

Тепер вона самостійна артистка, яка найважливіші рішення ухвалює самостійно.

За її словами, з Mozgi Entertainment вони, як і раніше, співпрацюють і спілкуються, але продюсера у неї немає. Андраде запевнила, що від цього їй не страшно, адже вона має команду і людей, які в неї вірять.

«І просто треба трохи зачекати, і все буде добре. Незабаром ви почуєте нові пісні. Я нічого не боюся, я впевнена, що все буде добре, і я дуже вірю в себе», - розповіла Мішель Андраде в інтерв'ю «ЖВЛ» .

Але, як виявилось, у Мішель Андраді стався розрив не лише з Потапом. Дівчина розлучилася зі своїм хлопцем.

«Так, моє серце вільне. Але зараз не шукаю стосунків, зараз просто займаюся музикою і мені хочеться робити більше щось для себе. Коли я буду готова, я щось розповідатиму, але зараз немає нічого», - зізналася Мішель.

Зазначимо, що ім'я свого нового коханого після розлучення зі співаком Микитою Ломакіним Андраде приховувала.

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