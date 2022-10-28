Закохані, як виявилося, за 10 днів до свята хотіли його скасувати. Причною цього, за словами Трінчер, стала ситуація з організаторами їхнього весілля.
«Справа у тому, що ми, на жаль, довірилися некомпетентному організатору. В останній момент, за 10 днів до весілля, ми зрозуміли, що майже нічого не готово. Звісно, ми попали на гроші», - розповіла Трінчер «ЖВЛ».
За словами співачки, небагато, але певна сума грошей була вже залишена в якості задатків за локацію, декор. Тому Трінчер і Волошин вирішили, що краще відмовитись від весілля і втратити якісь гроші, ніж «червоніти перед гостями».
«І ми вирішили просто скасувати, бо наші нерви були просто вже на позначці. Ми не могли вже більше терпіти», - пояснила Анна.
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Як відомо, весілля все ж відбулося. Анні Трінчер і Волошин стали родиною 24 вересня. Але, як виявилося, після свята їх наздогнали нові неприємності.
Трінчер загубила свою обручку. За словами дівчини, вона схудла і обручка була трошки завеликою, тому під час поїздки в таксіі злетіло з її пальця.
«Чесно кажучи, я десь два дні намагалася це прийняти, відійти від цього, бо дуже багато людей кажуть, що це погана прикмета», - пояснила Трінчер.
Також повідомлялось, що Анна відмовилася брати прізвище чоловіка, і в родині вибухнув серйозний конфлікт.
У скандал навіть втрутилися батьки, а їхні друзі намагаються допомогти їм знайти компроміс.