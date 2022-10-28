Весілля української співачти та акторки Анни Трінчер та блогера Олександра Волошина могло не відбутися.

Закохані, як виявилося, за 10 днів до свята хотіли його скасувати. Причною цього, за словами Трінчер, стала ситуація з організаторами їхнього весілля.

«Справа у тому, що ми, на жаль, довірилися некомпетентному організатору. В останній момент, за 10 днів до весілля, ми зрозуміли, що майже нічого не готово. Звісно, ми попали на гроші», - розповіла Трінчер «ЖВЛ».

За словами співачки, небагато, але певна сума грошей була вже залишена в якості задатків за локацію, декор. Тому Трінчер і Волошин вирішили, що краще відмовитись від весілля і втратити якісь гроші, ніж «червоніти перед гостями».

«І ми вирішили просто скасувати, бо наші нерви були просто вже на позначці. Ми не могли вже більше терпіти», - пояснила Анна.

Як відомо, весілля все ж відбулося. Анні Трінчер і Волошин стали родиною 24 вересня. Але, як виявилося, після свята їх наздогнали нові неприємності.

Трінчер загубила свою обручку. За словами дівчини, вона схудла і обручка була трошки завеликою, тому під час поїздки в таксіі злетіло з її пальця.

«Чесно кажучи, я десь два дні намагалася це прийняти, відійти від цього, бо дуже багато людей кажуть, що це погана прикмета», - пояснила Трінчер.

Також повідомлялось, що Анна відмовилася брати прізвище чоловіка, і в родині вибухнув серйозний конфлікт.

У скандал навіть втрутилися батьки, а їхні друзі намагаються допомогти їм знайти компроміс.