Напомним, летом Андраде разорвала контракт с продюсерским центром Потапа Mozgi Entertainment.
Теперь она самостоятельная артистка, которая самые важные решения принимает самостоятельно.
По ее словам, с Mozgi Entertainment они по-прежнему сотрудничают и общаются, но продюсера у нее нет. Андраде заверила, что от этого ей не страшно, ведь у нее есть команда и люди, которые в нее верят.
«И просто надо немного подождать и все будет хорошо. Скоро вы услышите новые песни. Я ничего не боюсь, я уверена, что все будет хорошо, и я в себя очень верю», - рассказала Мишель Андраде в интервью «ЖВЛ».
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Но, как оказалось, у Мишель Андраде произошел разрыв не только с Потапом. Девушка рассталась со своим парнем.
«Да, мое сердце свободно. Но сейчас не ищу отношения, сейчас просто занимаюсь музыкой и мне хочется делать больше что-нибудь для себя. Когда я буду готова, я буду что-то рассказывать, но сейчас нет ничего», - призналась Мишель.
Отметим, что имя своего нового возлюбленного после расставания с певцом Никитой Ломакиным Андраде скрывала.
Напомним, также сообщалось, что свадьба Анны Тринчер с Сашей Волошиным оказалась на грани срыва.
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