Дженніфер Лопес у чорній сукні з безліччю блискіток здивувала досить нетиповим для неї стилем діви.

Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес нещодавно виступила на концерті та змогла відзначитися цікавим вибором вбрання. У чорній сукні з безліччю блискіток Лопес спробувала себе в ролі діви.

Зачіску Дженніфер теж обрала нетипову з об'ємом і додатковими прикрасами, а також безліч дорогоцінного каміння лише надали масивності її стилю. Вбрання при цьому приховало фігуру Лопес, яка до цього всіляко її демонструвала.

«З верхнім жимом! 🔥🔥; Дозвольте мені зайнятися сальсою💃 час настав; Реліз "Мірат" 😭; Значок!; Так приголомшливо 😍; Гарне виконання ... чудово 😍; Одна з найулюбленіших вистав! І у вас є багато чудових виступів; Найкращий триб'ют!! Ви вразили сцену; Мені дуже сподобався цей концерт ви заспівали чудово!» - пишуть у мережі.

За словами артистки, вона знає прості секрети краси і вже навчилася уникати та запобігати появі зморшок.

Нерідко Дженніфер наголошує, що нібито не користується уколами краси, але ходить до косметолога і дуже стежить за собою.

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