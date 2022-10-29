Дженнифер Лопес в черном платье с множеством блесток удивила довольно нетипичным для нее стилем дивы.

Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес недавно выступила на концерте и смогла отличиться интересным выбором наряда. В черном платье с множеством блесток Лопес попробовала себя в роли дивы.

Прическу Дженнифер тоже выбрала нетипичную с объемом и дополнительными украшениями, а также множество драгоценных камней только придали массивности ее стилю. Наряд при этом скрыл фигуру Лопес, которая до этого всячески ее демонстрировала.

«С верхним жимом!!! 🔥🔥; Позвольте мне заняться сальсой 💃 время пришло; Релиз «Мират» 😭; Значок!; Так потрясающе😍; Красивое исполнение...замечательно 😍; Один из самых любимых спектаклей! И у вас есть много отличных выступлений; Самый лучший трибьют!! Вы потрясли сцену; Мне очень понравился этот концерт вы спели потрясающе!» - пишут в сети.

По словам артистки, она знает простые секреты красоты и уже научилась избегать и предотвращать появление морщин.

Нередко Дженнифер обращает внимание, что якобы не пользуется уколами красоты, но ходит к косметологу и очень следит за собой.

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