Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив свій чорно-білий портрет із покритою головою та поділився міркування про зв'язок творчості та Бога.

"Творчість людини перетворюється на Богоспівтворчість з тієї хвилини, в яку її потужний творчий імпульс спрямовується не на досягнення своїх егоїстичних цілей та низинним інстинктам, але на служіння Творцеві в ім'я одухотворення людини та людства, збільшення світового океану любові та радості, як основній цілі, піднімаючи себе над собою, збагачуючи при цьому і власне серце, і серця інших 🙌✨", — пише Аксельрод.

Шанувальники в коментарях підтримали артиста: "На жаль, цього так не вистачає зараз всесвіту!".

Девід Аксельрод (ім'я при народженні Володимир Ткаченко) виховує 7-річну дочку Соломію, яка народилася в його шлюбі з продюсером та екс-дружиною співака Олександра Пономарьова Оленою Мозговою. Декілька років тому батьки Девіда в інтерв'ю розповідали, що син з ними спілкуватися не хоче. Про народження у нього доньки вони дізналися від інших людей.

Напередодні співак коротко висловився про свій шлюб із Мозговою: "Коли поруч Королева, життя ніколи не буде прісним, нудним і не цікавим 😎! Перевірено ☝️😉".

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