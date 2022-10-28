В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил свой черно-белый портрет с покрытой головой и поделился размышлениями о связи творчества и Бога.
"Творчество человека превращается в Богосотворчество с той минуты, в которую его мощный творческий импульс устремляется не на достижение своих эгоистических целей и низменным инстинктам, но на служение Творцу во имя одухотворения человека и человечества, увеличение мирового океана любви и радости как основной цели, поднимая себя над собой, обогащая при этом и собственное сердце, и сердца других 🙌✨", - пишет Аксельрод.
Поклонники в комментариях поддержали артиста: "К сожалению, этого так не хватает сейчас вселенной!".
Дэвид Аксельрод (имя при рождении Владимир Ткаченко) воспитывает 7-летнюю дочь Соломию, родившуюся в его браке с продюсером и экс-женой певца Александра Пономарева Еленой Мозговой. Несколько лет тому назад родители Дэвида в интервью рассказывали, что сын с ними общаться не хочет. О рождении у него дочери они узнали от других людей.
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Накануне певец коротко высказался о своем браке с Мозговой: "Когда рядом Королева, жизнь никогда не будет пресной, скучной и неинтересной 😎! Проверено ☝️😉".
Напомним, Макс Барских вызвал бурную реакцию романтическим видео со своей коллегой.
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