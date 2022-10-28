Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала, що готує для своєї родини.

Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук показала, як приготувати смачний кіш з печерицями та індичкою.

Для рецепту нам знадобляться такі інгредієнти:



✅Пшеничне борошно-250 г

✅Індичка - 400 г

✅Печериці- 400 г

✅Вершкове масло- 120 г

✅Яйця- 4 шт

✅Сир твердий- 200 г

✅Вершки-200 мл

✅Холодна вода- 3 ст.л

✅Помідор

✅Мускатний горіх мелений- 1/4 ч. л

✅Сіль

✅Перець чорний мелений за смаком

✅Зелень за смаком

"Для цього пирога необхідно підготувати пісочне тісто. Для цього розтираємо холодне вершкове масло з борошном. Можна розтирати руками або використовувати тертку. Далі вбиваємо одне яйце, обов’язково додаємо холодну воду і трохи солі. Збираємо тісто в грудку (кулю) і відкладаємо в холодильник на 20-30 хвилин", — пояснює Ганна Саліванчук.

Для начинки нарізаємо індичку та гриби невеликими кубиками, обсмажуємо на сковороді 7-8 хвилин, обов’язково солимо та перчимо до смаку.

Охолоджене тісто розминаємо в руках і викладаємо в змащену форму, пальцями формуємо бортики пирога. Тісто проколюємо виделкою по всій поверхні. Підсушуємо основу 15 хвилин в духовці (температура 190°С).

"Приступимо до заливання. Яйця необхідно збити віночком до бульбашок. Вливаємо вершки і додаємо мускатний горіх, перець, натертий заздалегідь сир і сіль. Віночком змішуємо всі компоненти. Тепер наповнюємо форму з основою. Викладаємо гриби з куркою, заливаємо з яєчно-сирною сумішшю. Завершує композицію порізаний помідор", — показує актриса.

Відправляємо пиріг в духову шафу на 30 хвилин при температурі 190. Готовий кіш з індичкою та грибами можна прикрасити улюбленою зеленню.

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