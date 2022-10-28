Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук показала, як приготувати смачний кіш з печерицями та індичкою.
Для рецепту нам знадобляться такі інгредієнти:
✅Пшеничне борошно-250 г
✅Індичка - 400 г
✅Печериці- 400 г
✅Вершкове масло- 120 г
✅Яйця- 4 шт
✅Сир твердий- 200 г
✅Вершки-200 мл
✅Холодна вода- 3 ст.л
✅Помідор
✅Мускатний горіх мелений- 1/4 ч. л
✅Сіль
✅Перець чорний мелений за смаком
✅Зелень за смаком
"Для цього пирога необхідно підготувати пісочне тісто. Для цього розтираємо холодне вершкове масло з борошном. Можна розтирати руками або використовувати тертку. Далі вбиваємо одне яйце, обов’язково додаємо холодну воду і трохи солі. Збираємо тісто в грудку (кулю) і відкладаємо в холодильник на 20-30 хвилин", — пояснює Ганна Саліванчук.
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Для начинки нарізаємо індичку та гриби невеликими кубиками, обсмажуємо на сковороді 7-8 хвилин, обов’язково солимо та перчимо до смаку.
Охолоджене тісто розминаємо в руках і викладаємо в змащену форму, пальцями формуємо бортики пирога. Тісто проколюємо виделкою по всій поверхні. Підсушуємо основу 15 хвилин в духовці (температура 190°С).
"Приступимо до заливання. Яйця необхідно збити віночком до бульбашок. Вливаємо вершки і додаємо мускатний горіх, перець, натертий заздалегідь сир і сіль. Віночком змішуємо всі компоненти. Тепер наповнюємо форму з основою. Викладаємо гриби з куркою, заливаємо з яєчно-сирною сумішшю. Завершує композицію порізаний помідор", — показує актриса.
Відправляємо пиріг в духову шафу на 30 хвилин при температурі 190. Готовий кіш з індичкою та грибами можна прикрасити улюбленою зеленню.
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