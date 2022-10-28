Раніше Катя разом із сином Михайлом їздила в Ізраїль до своєї сестри та племінників, а тепер полетіла на відпочинок у Єгипет.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина Віктора Павліка розмістила кумедний та зворушливий пост, у якому розповіла про невдалі спроби зробити гарні фото с дитиною в Шарм-еш-Шейху.
"Була надія на гарні фото з сином, але мабуть іншим разом 😁", — написала Катерина під змазаними, але все одно милими фото з маленьким Мишком.
Шанувальники зіркового сімейства в коментарях засипали дружину Павлика комліментами та діляться своїм досвідом фотографування з малюками:
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"Це ще що😂 Я вже доню (4,5) маю дозволу на зйомку питати) І далеееееко не завжди пані його дає😂";
"Дуже гарні в цій сукні 😉";
"Яка ви ніжна🤍";
"Чудові фото❤️";
"Ой, та це такий період треба пережити. Сама як згадаю";
"Чудові фотки 😍Катюша, ти красуня нереальна🔥".
Варто зазначити, що Михайло Павлик – четверта дитина та третій син українського співака. Від попередніх шлюбів у Віктора є 38-річний син Олександр та 35-річна донька Христина. 21-річний син артиста Павло помер у 2020 від онкології.
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