Найбагатша співачка України Камалія та її чоловік Захур самі зустрічали людей, які відкрито підтримують геноцид українців.

Українська співачка Камалія із чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром поділилися власними спостереженнями поведінки росіян за кордоном. Як зізналися подружжя в інтерв'ю для шоу "Слава+Таня", все залежить від країни, в якій перебувають росіяни.



Зокрема, у Великій Британії, де зараз живе подружжя, багато є росіян, які не підтримують політику росії. Навіть є такі, що допомагають Україні. А ось у Німеччині, як каже Камалія, все навпаки – безліч росіян відкрито підтримують війну, не побоюючись засудження.

Зокрема, у Німеччині Камалія та Захур самі зустрічали людей, які відкрито підтримують геноцид українців - вони про це говорять і не бояться жодного покарання за це.

"До Британії поїхали бізнесмени, молодь, щоб навчатися. А ось ті, хто поїхав до Німеччини, – це були нібито німці. Туди поїхав робітничий клас, недоучившись тощо. Такі люди абсолютно неадекватні. Ми бачимо там, у Німеччині, є такі проблеми. У Британії такої проблеми немає. У Британії всі росіяни сховалися, їх навіть не знайти, вони поводяться тихо", – сказав Мохаммад Захур.

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