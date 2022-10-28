Українська співачка Камалія із чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром поділилися власними спостереженнями поведінки росіян за кордоном. Як зізналися подружжя в інтерв'ю для шоу "Слава+Таня", все залежить від країни, в якій перебувають росіяни.
Зокрема, у Великій Британії, де зараз живе подружжя, багато є росіян, які не підтримують політику росії. Навіть є такі, що допомагають Україні. А ось у Німеччині, як каже Камалія, все навпаки – безліч росіян відкрито підтримують війну, не побоюючись засудження.
Зокрема, у Німеччині Камалія та Захур самі зустрічали людей, які відкрито підтримують геноцид українців - вони про це говорять і не бояться жодного покарання за це.
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"До Британії поїхали бізнесмени, молодь, щоб навчатися. А ось ті, хто поїхав до Німеччини, – це були нібито німці. Туди поїхав робітничий клас, недоучившись тощо. Такі люди абсолютно неадекватні. Ми бачимо там, у Німеччині, є такі проблеми. У Британії такої проблеми немає. У Британії всі росіяни сховалися, їх навіть не знайти, вони поводяться тихо", – сказав Мохаммад Захур.
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