Украинская певица Камалия с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром поделились собственными наблюдениями поведения россиян за рубежом. Как признались супруги в интервью для шоу "Слава+Таня", все зависит от страны, в которой находятся россияне.



В частности, в Великобритании, где сейчас живут супруги, много есть россиян, которые не поддерживают политику рф. Даже есть такие, которые помогают Украине. А вот в Германии, как говорит Камалия, все наоборот - множество россиян открыто поддерживают войну, не опасаясь осуждения.

В частности, в Германии Камалия и Захур сами встречали людей, открыто поддерживающих геноцид украинцев - они об этом говорят и не боятся никакого наказания за это.

"В Британию поехали бизнесмены, молодежь, чтобы учиться. А вот те, кто уехал в Германию, – это были якобы немцы. Туда поехал рабочий класс, недоучившиеся и т.д. Такие люди абсолютно неадекватны. Мы видим там, в Германии, есть такие проблемы. В Британии такой проблемы нет. В Британии все россияне спрятались, их даже не найти, они ведут себя тихо", – сказал Мохаммад Захур.

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