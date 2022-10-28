Деякі українські зірки скаржаться, що втратили свій прибуток від концертів, тому вважають, що мають отримувати якийсь відсоток прибутку з благодійних концертів. В інтерв'ю для шоу "Слава+Таня" найбагатша співачка України Камалія прокоментувала дії артистів, які беруть собі відсоток із концертів для ЗСУ.

На думку Камалії, це нелогічно. Вона вважає, що має бути законопроект, який передбачає хоч якісь мінімальні зарплати для селебрітіс, адже вони платять гроші своїй команді. Також артистка нагадала, що багато артистів даремно скаржаться, адже не варто забувати про гроші, які вони отримують за рекламу, а також продаж своїх пісень на всіляких майданчиках.

"Це нелогічно. Якщо брати з благодійних концертів собі в кишеню навіть малий відсоток, то це вже не буде благодійний концерт. Наприклад, якщо я беру участь у якомусь заході в Європі, то прошу лише, щоб мені сплатили переліт, проживання та харчування. Але особисто я виплачую зарплати людям, які працюють зі мною: танцюристам, візажистам, перукарям. Тому, на мій погляд, Верховна Рада має розглянути такий законопроект", - вважає Камалія.

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