Некоторые украинские звезды жалуются, что потеряли свою прибыль от концертов, потому считают, что должны получать какой-то процент прибыли с благотворительных концертов. В интервью для шоу "Слава+Таня" самая богатая певица Украины Камалия прокомментировала действия артистов, берущих себе процент с концертов для ВСУ.

По мнению Камалии, это нелогично. Она считает, что должен быть законопроект, предусматривающий хоть какие-то минимальные зарплаты для селебритис, ведь они платят деньги своей команде. Также артистка напомнила, что многие артисты зря жалуются, ведь не стоит забывать о деньгах, которые они получают за рекламу, а также от продажи своих песен на всевозможных площадках.

"Это нелогично. Если брать с благотворительных концертов себе в карман даже малый процент, то это уже не будет благотворительный концерт. Например, если я участвую в каком-то мероприятии в Европе, то прошу только, чтобы мне оплатили перелет, проживание и питание. Но лично я выплачиваю зарплаты людям, работающим со мной: танцорам, визажистам, парикмахерам. Поэтому, на мой взгляд, Верховная Рада должна рассмотреть такой законопроект", - считает Камалия.

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