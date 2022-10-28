Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар похвалився своєю "обновкою".

"Єдність — це те, що хочеться популяризовувати та підтримувати серед українців. У всіх сферах. Я — про їжу. І це ідеальний приклад єдності. За однією стравою, за рідною кухнею, за столом. Борщ для мене єднає українців. Бо його готують всі. Тепер захотілося цю єдність прикрасити. Зробити особливою. Щоб кожного разу з родиною за столом, як щось особливе", — пише Клопотенко.

Тому Євген об‘єднався з майстринями з ательє та створив скатертину «Борщ», виготовлену з льону та оздоблену вишивкою.

"Щоб красиво єднати родини за спільними сніданком, обідом і вечерею. І за борщем, врешті-решт. Тільки давайте так, щоб вона не лежала у вашому ящику для якогось спеціального дня. Бо зараз кожен день особливий і його треба святкувати", — наголошує зірка "Мастер Шеф".

"Моя мрія — бачити, як на цій скатертині у вас стоять тарілки з пампухами, галушками, що втопають у солодкому вершковому маслі, качкою, фаршированою баношем, сир домашній з ягодами, мед з карпатських гір, паляниці лежать, борщ димиться. Бо їсти разом — це про культуру. Ставити на стіл те, що має відбиток твоєї історії — про культуру. Скатертина — як те, що це все єднає", — додав Клопотенко.

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