На этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар похвастался своей "обновкой".

"Единство - это то, что хочется популяризировать и поддерживать среди украинцев. Во всех сферах. Я - о еде. И это идеальный пример единства. За одним блюдом, за родной кухней, за столом. Борщ для меня объединяет украинцев. Потому что его готовят все. Теперь захотелось это единство украсить. Сделать особенным. Чтобы каждый раз с семьей за столом, как что-то особенное", — пишет Клопотенко.

Поэтому Евгений объединился с мастерами из ателье и создал скатерть «Борщ», изготовленную из льна и украшенную вышивкой.

"Чтобы красиво объединять семьи за общими завтраком, обедом и ужином. И за борщом, в конце концов. Только давайте так, чтобы она не лежала в вашем ящике для какого-то специального дня. Потому что сейчас каждый день особенный и его надо праздновать", - отмечает звезда "Мастер Шеф".

"Моя мечта - видеть, как на этой скатерти у вас стоят тарелки с пампушками, клецками, утопающими в сладком сливочном масле, уткой, фаршированной баношем, сыр домашний с ягодами, мед из карпатских гор, паляницы лежат, борщ дымится. Потому что есть вместе - это о культуре. Ставить на стол то, что имеет отпечаток твоей истории - о культуре. Скатерть - как то, что это все объединяет", - добавил Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт для стройности и красоты.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко публично принес "присягу" и поразил украинцев.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко поделился с украинцами своей неожиданной находкой.