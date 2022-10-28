Як повідомляє Politeka.net, український артист Wellboy (справжнє ім'я - Антон Вельбой) зробив несподіване фото і здивував подібністю до артиски Вєрки Сердючки. Кадр, який здивував користувачів мережі, з'явився на особистій сторінці виконавця у Instagram .
Зокрема, артист Wellboy опублікував фото, на якому позував у образі Вєрки Сердючки . Він зробив макіяж – нафарбував губи яскравою помадою та віками блакитними тінями, одягнув спідницю та колготки та блузку. Аутфіт завершив жовтий шарф із пір'я, що зазвичай було родзинкою в образах Вєрки.
"Путін, щоб ти здох, путін, щоб ти здох, путін, щоб ти здох, щоб ти здох", - написав Wellboy, посилаючись на кричалку артистки, яку вона часто використовує на своїх концертах та благодійних виступах.
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У коментарях користувачі мережі помітили настільки сильно артист схожий на оригінал і відписали йому парочку яскравих компліментів. Були й ті, хто писав, що він навіть Вєрку перевершив: "Капець, як схоже вийшла, я спочатку подумала, що це справжня", "Непоганий косплей", "Хороша Вєрка вийшла", "Спочатку реально подумав, шо Віра фото відкопала з горища)", "Зірка, та крутіше, ніж оригінал".
Нагадаємо, що Wellboy у халатику влаштував запальні танці, вразивши Надю Дорофєєву.
-Як повідомляла Politeka, Wellboy дав вичерпну відповідь, що його пов'язує з Тіною Кароль.
Також Politeka писала, що Wellboy несподівано змінив зачіску після невдачі в Нацвідборі.