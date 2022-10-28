Как сообщает Politeka.net, украинский артист Wellboy (настоящее имя - Антон Вельбой) сделал неожиданное фото и удивил сходством с артиской Веркой Сердючкой. Кадр, который удивил пользователей сети, появился на личной странице исполнителя в Instagram.



В частности, артист Wellboy опубликовал фото, на котором позировал в образе Верки Сердючки. Он сделал макияж – накрасил губы яркой помадой и веками голубыми тенями, надел юбку и колготки и блузку. Аутфит завершил желтый шарф из перьев, что обычно было изюминкой в образах Верки.

"Путин, чтобы ты сдох, путин, чтобы ты сдох, путин, чтобы ты сдох, чтобы ты сдох", – написал Wellboy, ссылаясь на кричалку артистки, которую она часто использует на своих концертах и благотворительных выступлениях.



В комментариях пользователи сети заметили настолько сильно артист похож на оригинал и отписали ему парочку ярких комплиментов. Были и те, кто писал что он даже превзошел Верку: "Капец, как похоже вышла, я сначала подумала, шо это настоящая", "Неплохой косплей", "Хорошая Верка вышла", "Сначала реально подумал, шо Вера фото откопала из чердака)", "Звезда, да круче, чем оригинал".

Напомним, что Wellboy в халатике устроил зажигательные танцы, впечатлив Надю Дорофееву.

Как сообщала Politeka, Wellboy дал исчерпывающий ответ, что его связывает с Тиной Кароль.

Также Politeka писала, что Wellboy неожиданно сменил прическу после неудачи в Нацотборе на Евровидение-2022.