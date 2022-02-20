Wellboy, який брав участь у Нацвідборі на Єровидіння-2022, проте не зміг здобути там перемогу, в сторіс свого Instagram здався з новою зачіскою.

Wellboy любить експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Раніше він розповідав, що пробував різні зачіски ще в школі.

"Мені взагалі подобається бути не таким, як усі. Я ще в школі ходив з різними зачісками і постійно їх міняв. А в університеті проколов собі ніс", - говорив співак в одному інтерв'ю.

При цьому Wellboy зазначав, що проблем через незвичайні зачіски у нього ніколи не було. Тільки одного разу, коли він ходив з довгим волоссям, які збирав у хвостик, вчителька подзвонила мамі і сказала, що з такою зачіскою – неправильно. Однак мама Антона встала на його бік і відповіла, що її син буде ходити, як хоче.

Тепер же Wellboy перефарбував своє коротке волосся в червоний колір.

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