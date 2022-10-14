Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Надя заявила, що розлучається з Володимиром Дантесом, з яким пробула понад 10 років. Після цього Надя повідомила, що зустрічається з другом сім'ї Михайлом Кацуріним, який також розлучився зі своєю дружиною. А екс-дружина нового хлопця Наді розпочала стосунки з Володимиром Дантесом, чим викликала ажіотаж серед української публіки.

А нещодавно Дорофєєва презентувала новий альбом "Сенси". Зірка зараз активно піарить свій україномовний альбом, поділяючись піснями у всіх своїх соціальних мережах. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Дорофєєва поділилася кадрами з Wellboy, котрий влаштував запальні танці в одному халаті під хіт Наді "Охололо".

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А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва після низки трагедій зачепила українців новою заявою .

Також Politeka писала, що нового бойфренда Дорофєєва попередили про небезпеку в Бангкоку.