Популярний український співак Wellboy, який посів третє місце на Національному відборі на Євробачення, чесно відповів, що його пов'язує з одним із членів журі.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс на офіційній сторінці телепрограми "Неймовірна правда про зірок" в Instagram опублікували відповідь молодого українського співака Антона Вельбоя (виступає під сценічним псевдонімом Wellboy) про його стосунки з відомою співачкою Тіною Кароль.

За словами Wellboy, вони з Кароль, яка була членом журі Нацвідбору на Євробачення, не дружать та не спілкуються.

"Тіна Кароль - не моя близька подруга, ми з нею не зідзвонюємося щодня чи кожного місяця. Ми просто одного разу записали з нею спільну пісню. Дуже добре попрацювали, вона мені допомогла. Повірила в мене, і я за це їй дуже вдячний", - пояснив Антон Вельбой.

Зауважимо, що мова йде про спільну пісню Тіни Кароль та Wellboy "Черкай іскру". Окрім цього, Кароль проспонсорувала запис популярної пісні співака "Гуси". В одному з інтерв'ю Тіна заявила, що бере участь у становлені та розкручуванні Антона Велбоя, але не є його продюсером, адже поки що не готова до якої відповідальності.

Продюсуванням Wellboy займається Юрій Бардаш, який відомий роботою з гуртами "Quest Pistols", "Нервы", "Грибы" та співачкою Луна.

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