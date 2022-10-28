Як повідомляє Politeka.net , після новини про офіційне розлучення телеведучий Володимир Остапчук та Христина Горняк цікаво відреагували — шоумен взагалі зник із Instagram, а нотаріус активно просуває свій мотиваційний простір "ORA". Жоден із них не підтвердив чи спростував чутки. Тим часом Горняк запостила в Instagram нову серію фото.

Під час фотосесії Христина Горняк одягла брючний костюм темного кольору: двобортний піджак та широкі штани, які доповнила білим облягаючим топом та туфлями на стійких підборах. У руках стильна Христина тримала подарункову коробку.

З аксесуарів Горняк також взяла сережки цікавої форми, кулончик на тонкому ланцюжку та кільця. Волосся вона розпустила по плечах, а макіяж зробила ледь помітним. На фото дівчина приймала різні пози та мило посміхалася на камеру.

"Все чого ви торкаєтеся з любов'ю, виходить дуже крутим і неймовірним! Ось так вийшло і в мене з цими зефірними боксами! Люблю все, що я роблю і дуже вдячна за вашу довіру та увагу", - підписала кадри Христина Горняк.

Користувачі мережі викупали її в компліментах, як тільки побачили нові фото: "Доброго ранку красуня чарівна моя все правильно написала", "Потрібно зробити набагато більше цього боксу", "Яка ж красуня", "Краса така".

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