Как сообщает Politeka.net, после новости об официальном разводе телеведущий Владимир Остапчук и Кристина Горняк интересно отреагировали — шоумен вообще исчез из Instagram, а нотариус активно продвигает свое мотивационное пространство "ORA". Ни один из них не подтвердил или опроверг слухи. Тем временем Горняк запостила в Instаgram новую серию фото.

Во время фотосессии Кристина Горняк надела брючный костюм темного цвета: двубортный пиджак и широкие брюки, которые дополнила белым облегающем топом и туфлями на устойчивом каблуке. В руках стильная Кристина держала подарочную коробку.

Из аксессуаров Горняк также взяла серьги интересной формы, кулончик на тонкой цепочке и колечки. Волосы она распустила по плечам, а макияж сделала едва заметным. На фото девушка принимала разные позы и мило улыбалась на камеру.

"Все к чему вы прикасаетесь с любовью, получается очень крутым и невероятным! Вот так получилось и у меня с этими зефирными боксами! Люблю все, что я делаю и очень благодарна за ваше доверие и внимание", - подписала кадры Кристина Горняк.

Пользователи сети искупали ее в комплиментах, как только увидели новые фото: "Доброе утро красавица очаровательная моя все правильно написала", "Нужно сделать намного больше этого бокса", "Какая же красавица", "Краса такая".

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

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