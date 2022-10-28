Цього разу на свої сторінці в Instagram екс-дружина В'ячеслава Узелкова вичерпно відповіла на питання, чому не їде в Європу з України.

"У кожного з нас є власні страхи та вибір. І я не засуджую тих, хто поїхав і тим паче тих, хто залишився. Ніхто у цьому житті, не має права нам говорити, які рішення для нас будуть вірним та правильним. Тому що ваше життя проживаєте саме ви! Піклуєтеся про своє життя тільки ви! Годуєте, влаштовуєте, створюєте та наповнюєте, заробляєте, допомагаєте та виховуєте своїх дітей тільки ви!", — пише Марина Боржемська.

Тренерка різко висловилася про тих, хто має нахабність лаяти тих, хто вимушений був поїхати.

"Як часто вони думають про вас та ваше життя, а особливо, піклуються про нього, окрім розмов за спиною? Де вони будуть, коли, не дай Бог, з вами щось трапиться чи станеться? Вони можуть дати гарантію того, що з вашими дітьми та близькими людьми все буде гаразд? І хто взагалі з них має право ставити вам в укір, що і як потрібно робити, приймати рішення та брати відповідальність за вас та за ваше життя на майбутнє? Як би це жорстоко не звучало, але вони точно будуть зайняті своїми власними справами та порятунком власного життя", — наголосила вона.

"І переходячи до запитання: «Я жила у Вінниці, працювала у Києві та Вінниці, моє життя останні роки було поділене на два міста. Поки що залишаюся у Вінниці, де продовжую працювати та жити в тих умовах, у яких ми всі наразі опинилися. Але якщо я буду приймати рішення їхати, я на сто відсотків не буду ні у кого, окрім власних дітей, запитувати, що робити нам далі та як діяти, орієнтуючись на обставини. Мій патріотизм проявляється у вихованні дітей та себе, допомоги ЗСУ, економіки країни та людям. І кордони це не вирішують - ні зменшують, ні збільшують", — додала зірка "Зважені та щасливі".

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