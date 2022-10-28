В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга Вячеслава Узелкова исчерпывающе ответила на вопрос, почему не едет в Европу из Украины.

"У каждого из нас есть собственные страхи и выбор. И я не осуждаю тех, кто уехал и тем более оставшихся. Никто в этой жизни не имеет права нам говорить, какие решения для нас будут верны и правильны. Потому что вашу жизнь проживаете именно вы! Заботитесь о своей жизни только вы! Кормите, устраиваете, создаете и наполняете, зарабатываете, помогаете и воспитываете своих детей только вы!", - пишет Марина Боржемская.

Тренерша резко высказалась о тех, кто имеет наглость ругать тех, кто вынужден был уехать.

"Как часто они думают о вас и вашей жизни, а особенно, заботятся о ней, кроме разговоров за спиной? Где они будут, когда, не дай Бог, с вами что-нибудь случится или случится? Они могут дать гарантию того, что с вашими детьми и близкими людьми все будет хорошо?И кто вообще из них имеет право ставить вам в укор, что и как нужно делать, принимать решения и брать ответственность за вас и за вашу жизнь на будущее? Как бы это жестоко не звучало, но они точно будут заняты своими собственными делами и спасением собственной жизни", - подчеркнула она.

"И переходя к вопросу: «Я жила в Виннице, работала в Киеве и Виннице, моя жизнь в последние годы была разделена на два города. Пока остаюсь в Виннице, где продолжаю работать и жить в тех условиях, в которых мы все оказались. Но если я буду принимать решение уезжать, я на сто процентов не буду ни у кого, кроме собственных детей, спрашивать, что делать нам дальше и как действовать, ориентируясь на обстоятельства. Мой патриотизм проявляется в воспитании детей и себя, помощи ВСУ, экономике страны и людям. И границы это не решают - ни уменьшают, ни увеличивают", - добавила звезда "Зважені та щасливі".

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