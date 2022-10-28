Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася із чоловіком Володимиром Дантесом, активно займається своєю творчістю. Артистка почала представляти все частіше композиції рідною українською мовою та розповідати про нові ідеї.

Нещодавно Надя представила серію нових композицій та альбом «Сенсі», намагаючись привернути увагу до себе та вразити своїм переходом рідною мовою. Також артистка вирішила дещо поекспериментувати зі стилем.

«Огоооонь💜; Це вауууу! 🔥; Витончено🔥; Неймовірно 🔥😍; дуже красиво 😍; чудово!!😍🔥🙌; На голові щось дивне і зовсім не властиве Україні; Наш прапор та Надя, це вже добре, але прикид чесно кажучи не дуже», - відповідають у мережі.

Також зірка виклала незвичайне фото та розповіла про те, що стала героїнею модного глянцю.

На новій фотографії Надя зображена на змазаному фоні, і сам знімок відретушовано у фоторедакторах. Перед камерою артистка з'явилася у спокусливому образі – на ній коротенький топ із блискучих намистин, який підкреслив фігуру та витончені плечі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

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