Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом, активно занимается своим творчеством. Артистка стала представлять все чаще композиции на родном украинском языке и рассказывать о новых идеях.

Недавно Надя представила серию новых композиций и альбом «Сенси», стараясь привлечь внимание к себе и впечатлить своим переходом на родной язык. Также артистка решила несколько поэкспериментировать со стилем.

«Огоооонь💜; Это вауууу!¡🔥; Изящно🔥; Невероятно 🔥😍; очень красиво 😍; прекрасно!!😍🔥🙌; На голове что-то странное и совсем не присущее Украине; Наше знамя и Надя, это уже хорошо, но прикид честно говоря не очень», - отвечают в сети.

Также звезда выложила необычное фото и рассказала о том, что стала героиней модного глянца.

На новой фотографии Надя запечатлена на смазанном фоне, и сам снимок отретушевано в фоторедакторах. Перед камерой артистка пояивлась в соблазнительном образе – на ней коротенький топ из сверкающих бусин, который подчеркнул фигуру и изящные плечи. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

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