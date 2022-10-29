Популярна американська співачка Брітні Спірс щодня показує в Інстаграм свої екстравагантні витівки та дивує висловлюваннями. Більше того, вона не тільки показує себе в зухвалому вигляді, Брітні ще й усіляко наголошує на танцях.

«Мауї ... Я так за ним сумую ☺️☺️☺️🌹🌹🌹 !!! Боже мій, чому моє обличчя вампіра білого 🧛🏻‍♀️ ??? Що сталося 😳?» – поділилася Брітні своїми думками під кадрами.

Раніше вона також помітила, що хоче бути собою і не хоче соромитися через те, як поводиться:

«Дайте їх шорти у спокої; Бентежна людина; Пролітаючи над гніздом зозулі; Щось неправильно; І знову..; Я дивився це без музики, і це справді схоже на демонів, яких треба вигнати; Помахи волоссям, помахи руками та обертання; Насправді це важко дивитися. Повне безладдя; Дівчинко, що за чортівня з тобою коїться?».

Брітні Спірс нещодавно ставала вільна від контролю батька, проте тепер її вчинки та фото бентежать оточуючих. І хоча артистка зауважує, що просто хоче бути собою, її нескромні витівки все частіше бурхливо обговорюють у мережі.

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