Популярна американская певица Бритни Спирс каждый день показывает в Инстаграм свои экстравагантные выходки и удивляет высказываниями. Более того, она не только показывает себя в дерзком виде, Бритни еще и всячески делает акцент на танцах.

«Мауи… Я так по нему скучаю ☺️☺️☺️🌹🌹🌹!!! Боже мой, почему мое лицо вампира белого 🧛🏻‍♀️ ??? Что случилось 😳?» - поделилась Бритни своими мыслями под кадрами.

Ранее она также подметила, что хочет быть собой и не желает стесняться из-за того, как себя ведет:

«Оставьте их шорты в покое; Смущающий человек; Пролетая над гнездом кукушки; Что-то неправильно; И опять..; Я смотрел это без музыки, и это действительно похоже на демонов, которых нужно изгнать; Взмахи волосами, взмахи руками и вращение; На самом деле это тяжело смотреть. Полный беспорядок; Девочка, что за чертовщина с тобой творится?».

Бритни Спирс не так давно стаал свободна от контроля отца, однако теперь ее поступки и фото смущают окружающих. И хотя артистка подмечает, что просто хочет быть собой, ее нескромные выходки всё чаще бурно обсуждают в сети.

Напомним, "В зеркале не увидишь…": Каменских честно рассказала, что с ней происходит во время войны.

Как сообщала Politeka, "Давай чаще так": Дорофеева открыла декольте и подразнила фанатов, видео.

Также Politeka писала, что "Такая я себе нравлюсь": Билык показала фото из Америки и удивила признанием.