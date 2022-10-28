Слава Камінська з "НеАнгелів" похвалилася успіхом перед українцями, але здобула багато критики.

Українська співачка Слава Камінська, яка на початку війни поїхала з дітьми до Нідерландів, активно спілкується із шанувальниками в Інстаграм. Проте через свої висловлювання, цитат та фото артистку часто засипають гнівними відгуками.

«Сонечко любить правду і не любить брехні!» це фраза, яку я співаю тижнями 🤣🤣🤣! І коли я щось співаю - у житті відбуваються відповідні речі) Лицемірство та підлабузництво ненавиджу!

Моя прем'єра "Божевільна" зачепила навіть тих, хто ЗАРАЗ до української музики не має жодного стосунку. Я настільки в шоці від цього. Що розповідатиму про кожен дивний інцидент у себе на сторінці в Instagram» - похвалилася Слава.

Однак у мережі оцінили не всі: «Викличте швидку, жінці погано! 🚑; Слава, закопуй себе та свою творчість далі; Ані Лорак таємне послання?; І ще сонечко чудово торгує своїми піснями на Яндексі!!!!; Як добре ви присадили Кароліну, але вам настав час на місце».

Причому раніше Камінська публічно полюбляла чергову запроданку – Ані Лорак, яка через місяці мовчання знову з'явилася в мережі.

Камінська випустила нову пісню "Божевільна". За цей трек співачку публічно похвалила Лорак, яка всіляко уникає тем війни та відмовилася підтримувати українців.

Цікаво, що Слава зробила репост сториз та залишила ту ж фразу з підписом.

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