Злата Огневич отметила, что сейчас россияне делают все, чтобы окутать нас в панику, тьму и холод.

Как сообщает Politeka.net, многие украинцы ищут способы, как пережить непростую зиму и запасаются всем необходимым.36-летняя украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram выложила очень полезную публикацию, которая пригодиться тем, кто ещё не сделал закупки на зиму.

"Эта зима будет самой тяжелой со времен независимости, поэтому нужно к ней подготовиться заранее" – уверена Злата Огневич.

Она добавила, что сейчас россияне делают все, чтобы окутать нас в панику, тьму и холод. При этом певица уверена, что мы украинцы выстоим при любых условиях.



Ловите от Златы Огневич список необходимых вещей: газовая плитка, газовые баллоны, свечи и спички, фонарик и батарейки, преобразователь энергии в авто, радио на батарейках, павербанки, запас питьевой и технической воды, запасы пищи, аптечка и кипятильник.

"Сохраняй этот пост, перешли друзьям и готовься без паники, а с умом! Все будет хорошо!", - добавила певица.

В комментариях артистку поблагодарили за советы и добавили несколько своих в ответ: "Влажные салфетки стоит купить, пару больших упаковок на человека и сухой шампунь. Бесценно когда долго нет воды", "Теплые пледы и носки", "Спасибо за полезную информацию", "Спасибо за полезные советы!".

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

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