Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник вместе со своей супругой Кристиной Решетник воспитывают троих сыновей. Она часто постит кадры со своими детьми. В этот раз многодетная мама посвятила пост в Instagram младшему сыночку Александру, у которого сейчас режутся зубки.
Кристина Решетник опубликовала видео, на котором она дурачится вместе со своим младшим сыночком. Счастливая мамочка держит малыша на руках и пританцовывает под песню группы Kalush - "Stefania". Мальчик счастливо смеется и подпевает.
"Мамин сын. Сашуня – моя душа (у меня их 3, конечно, но эта такая маленькая и хрупкая душенька). Меня каждый день засыпают сообщениями, какой он хорошенький – наш Сашуня) так и есть – он такой вкусный, пухленький, как вкусная булочка. Зацелую его каждый день, потому что он мой – антистресс", - подписала кадры Кристина Решетник.
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В комментариях пользователи сети признавались, что кадры их буквально умилили: "Он такой милашка - Саша", "Он действительно очень милый!", "Какой же он красивый", "Сладенький мальчик", "Какие вы классные", "Сладкий ваш сыночек самый маленький,целуй досёчу,а то детки скоро подрастают! А потом мальчики в 12 не хотят целоваться!".
Напомним, что жена Решетника в красном пиджаке сразила своим примером.
Как сообщала Politeka, Решетник с любимой женой отдались чувствам перед камерой.
Также Politeka писала, что жена Решетника поделилась чувствами, прогулявшись с возле уничтоженной российской техники.