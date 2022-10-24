Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник вместе со своей супругой Кристиной Решетник воспитывают троих сыновей. Она часто постит кадры со своими детьми. В этот раз многодетная мама посвятила пост в Instagram младшему сыночку Александру, у которого сейчас режутся зубки.

Кристина Решетник опубликовала видео, на котором она дурачится вместе со своим младшим сыночком. Счастливая мамочка держит малыша на руках и пританцовывает под песню группы Kalush - "Stefania". Мальчик счастливо смеется и подпевает.

"Мамин сын. Сашуня – моя душа (у меня их 3, конечно, но эта такая маленькая и хрупкая душенька). Меня каждый день засыпают сообщениями, какой он хорошенький – наш Сашуня) так и есть – он такой вкусный, пухленький, как вкусная булочка. Зацелую его каждый день, потому что он мой – антистресс", - подписала кадры Кристина Решетник.

В комментариях пользователи сети признавались, что кадры их буквально умилили: "Он такой милашка - Саша", "Он действительно очень милый!", "Какой же он красивый", "Сладенький мальчик", "Какие вы классные", "Сладкий ваш сыночек самый маленький,целуй досёчу,а то детки скоро подрастают! А потом мальчики в 12 не хотят целоваться!".

Напомним, что жена Решетника в красном пиджаке сразила своим примером.

Как сообщала Politeka, Решетник с любимой женой отдались чувствам перед камерой.

Также Politeka писала, что жена Решетника поделилась чувствами, прогулявшись с возле уничтоженной российской техники.