Слава Каминская из "НеАнгелов" похвасталась успехом перед украинцами, но получила много критики.

Украинская певица Слава Каминская, которая в начале войны уехала с детьми в Нидерланды, активно общается с поклонниками в Инстаграм. Однако из-за своих высказываний, цитат и фото артистку часто засыпают гневными отзывами.

«Солнышко любит правду и не любит лжи!» это фраза, которую я напеваю неделями 🤣🤣🤣! И когда я что-то напеваю - в жизни происходят соответствующие вещи) Лицемерие и подхалимство ненавижу!

Моя премьера "Безумная" зацепила даже тех, кто СЕЙЧАС к украинской музыке не имеет никакого отношения. Я настолько в шоке от этого. Что буду рассказывать о каждом странном инциденте у себя на странице в Instagram» - похвасталась Слава.

Однако в сети оценили не все: «Вызовите скорую, женщине плохо!🚑; Слава, закапывай себя и свое творчество дальше; Ани Лорак тайное послание?; И еще солнышко прекрасно торгует своими песнями на Яндексе!!!!; Как хорошо вы присадили Каролину, но вам самой пора на место».

Причем ранее Каминская публично полюбезничала с очередной запроданкой – Ани Лорак, которая спустя месяцы молчания снова объявилась в сети.

Каминская выпустила новую песню "Божевільна". За этот трек певицу публично похвалила Лорак, которая всячески избегает тем войны и отказалась поддерживать украинцев.

Интересно, что Слава сделала репост сториз и оставила ту же фразу с подписью.

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