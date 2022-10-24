Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева редко показывает в своей Instagram-ленте родителей – они не часте гости ее соцсетей.

Но девушка решила сделать исключение - познакомить поклонников с самыми родными и близкими людьми и показать архивные фото в Instagram.

23 октября, ее родители Ирина Анатольевна и Виктор Геннадиевич празднуют день рождения. По этому случаю Даша Астафьева и показала семейные фотографии и адресовала маме и папе теплые слова.

"Какое счастье быть ребенком таких веселых и красивых людей! Люди меня часто спрашивают "как". Даже на этом фото видно "как" и "почему". Поймут конечно не все. Но это и делает нас незаурядными. Живите в мире, даже в эти темные времена. Потому что для меня вы и есть Мир и Дом. И все, ради чего я здесь остаюсь. Пусть все родители будут здоровыми и рядом. С днем рождения папа и мама. Я люблю вас. Мы обязательно победим! Благодарю вас за все", – написала Даша Астафьева.

Знаменитость разместила архивное фото, на котором изображена еще совсем маленькой вместе со своими родителями. А также снимок, на котором предстала уже повзрослевшей.

Пользователи сети написали умилительные комментарии под фото певицы и ее родителей: "Боже мой, какая драгоценная фотография, какие красивые родители", "Очень милые фотки", "А папа немного похож на Андрея Данилко", "Счастья вашей семье".

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.