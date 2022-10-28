Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич нерідко ділиться в Інстаграм досить емоційними постами, розповідями про себе та кар'єру. Також артистка говорить про те, що відбувається у її житті та не забуває про плани.

На цей раз Злата звернула увагу на тему догляду за волоссям. З того часу, як вона спробувала пофарбуватися в блонд, їй довгий час довелося відновлювати волосся, змінювати відтінки і вона навіть поклялася не повертатися до цих експериментів.

Тому в Інстаграмі Злата обговорила, як вона знайшла новий спосіб догляду за собою - використовувати нікотинову кислоту.

«Поки чекаю на чоловіка мрії, поділюся інформацією про волосся, яку тільки нещодавно дізналася. Дівчата! Ті, хто мав досвід з нікотинової кислотою, написали, що це бляха. Але я й мезо не хочу робити, просто шукала якийсь дієвий інгредієнт» - каже Злата.

Як зазначила артистка, життя схоже на похід у гори. Можеш йти один, а можеш разом із друзями, але завжди потрібна сила та вогонь, щоб продовжувати свою подорож.

"Завжди потрібен вогонь, щоб зігрітися, відчути життя холодної ночі. І сила, щоб підкорити свій персональний Еверест. Не всі підкорюють, не всі приходять. Коли ти йдеш на велику висоту - важливо вчасно зрозуміти, чи зможеш підніматися далі".

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